Подбор и обработка фото

Обработка фотографийЗавершен6 заявок236 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте. Надо подобрать уникальные фото для моих статей Жду ваших предложений.

10 лет назад
ILya_K
48 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
sunny_noel
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
$1
2 дня
Исплнитель очень хороший. Рекомендую.
Хороший заказчик, рекомендую!
  • Похожие заказы

  • Нужно обработать фото

    Добрый день. Необходима коррекция фото человека: удаление прыщей, возможно размытие и небольшая работа с цветом фона. Указывайте, пожалуйста, стоимость и сроки в проект.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Обработка и цветокоррекция

    $250

    Нужно обработать порядка 50 фотографий. Есть исходники в psd с уже предварительной обработкой. Нужно заново обновить весь фоторяд, сделав ресайзы и адаптации под нужный формат и вытянув огрехи (артефакты, блики и пр.). Желателен опыт постобработки ...

    Обработка фотографий21 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать прозрачный фон у фото

    Есть фото - надо сделать прозрачный фон. Фон у фото - белый! Надо сделать его прозрачным. Мелких деталей и волос на изображении нет. Это прибор бытового назначения. Рассмотрю все предложения. Пожалуйста, указывайте цену и ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Обтравка фотографий

    Необходимо сегодня за час-полтора обтравить пером примерно 10 фотографий. Прислать их в psd с прозрачным фоном. Сделать качественно (как проверять: после того как обтравите, накладываете нижним слоем черный фон и просматриваете, особенно внимательно волосы). Одна фотография ...

    Обработка фотографий1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Наложить этикетку на ведро

    Наложить этикетки на ведро и канистру (всего 24 этикетки - 12 грунтовки, 12 краски). Файлы с этикетками в файле. Этикетки с красками на ведро, этикетки с грунтовкой на канистру. http://yadi.sk/d/p8fVIxsKND8Wf Фон за ведром должен быть либо белый, либо прозрачный. Краски ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Вырезать фото

    Добрый день! Необходимо вырезать автомобиль из фона и обработать в одном стиле? Есть пример. Где-то дорисовать. Жду ответа по стоимости!

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад