Обработка и цветокоррекция

$250
Обработка фотографийЗакрыт21 заявка319 просмотров
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Нужно обработать порядка 50 фотографий. Есть исходники в psd с уже предварительной обработкой. Нужно заново обновить весь фоторяд, сделав ресайзы и адаптации под нужный формат и вытянув огрехи (артефакты, блики и пр.). Желателен опыт постобработки с журнальным качеством. Оплата на Приват. Работать нужно приступать уже сегодня.

10 лет назад
oleant
46 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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