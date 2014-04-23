Обработка и цветокоррекция

Нужно обработать порядка 50 фотографий. Есть исходники в psd с уже предварительной обработкой. Нужно заново обновить весь фоторяд, сделав ресайзы и адаптации под нужный формат и вытянув огрехи (артефакты, блики и пр.). Желателен опыт постобработки с журнальным качеством. Оплата на Приват. Работать нужно приступать уже сегодня.