Нужно обработать фото

Обработка фотографийЗавершен18 заявок200 просмотров
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Добрый день.

Необходима коррекция фото человека: удаление прыщей, возможно размытие и небольшая работа с цветом фона.

Указывайте, пожалуйста, стоимость и сроки в проект.

10 лет назад
redjired
35 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
newface
33 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$5
1 день
Антон настоящий супермен, сделал ретушь за несколько часов. Очень доволен! Рекомендую.
Хороший заказчик, четко поставленная задача, быстро вышел на связь, оплатил моментально. Советую сотрудничать.
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