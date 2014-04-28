Нужно обработать фото

Need человек с действующей подпиской на http://shutterstock.com, необходимо выкупить одну фотографию. Озвучивайте цену, пожалуйста!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Необходима коррекция фото человека: удаление прыщей, возможно размытие и небольшая работа с цветом фона.
Указывайте, пожалуйста, стоимость и сроки в проект.
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