Покупка фотографии на shutterstock

Привет. Есть аккаунт на FLICKR.COM. Там закачано много моих фото. Требуется создать профессиональное слайд-шоу из снимков (штук 40-50), адреса которых я укажу + добавить музыку. Слайд-шоу будет добавлено на YOUTUBE. Так что обязательно, чтобы с ...