Требуется готвое фото разделить на 6 отдельных фрагментов в соответствии с тз
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый вечер
Нужно вырезать 5 фотографий с людьми с белого фона. Фото несложные в полный рост.
- Похожие заказы
- Обработка фотографий20 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Есть сайт: http://clck.ru/9BW2e В левом верхнем углу небольшое слайд-шоу с красивыми картинками. Есть набор из четырех фотографий: http://yadi.sk/d/0WUsbzmTNdhkN Внутри одно фото склада и 3 фото листа - выбрать одну. Задача - обработать две фотографии для вставки на этот слайдер, чтобы ...Завершен10 лет назад
- $10
Есть 12 картинок с белым фоном, нужно сделать фон прозрачным и прислать файлы в PSD Тень можно убрать, оставив одни иконки. Пример есть. Срочно!Завершен10 лет назад
Здравствуйте. Надо подобрать уникальные фото для моих статей Жду ваших предложений.Завершен10 лет назад
Добрый день. Необходима коррекция фото человека: удаление прыщей, возможно размытие и небольшая работа с цветом фона. Указывайте, пожалуйста, стоимость и сроки в проект.Завершен10 лет назад
- $50
Need человек с действующей подпиской на http://shutterstock.com, необходимо выкупить одну фотографию. Озвучивайте цену, пожалуйста!Обработка фотографий3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $250
Нужно обработать порядка 50 фотографий. Есть исходники в psd с уже предварительной обработкой. Нужно заново обновить весь фоторяд, сделав ресайзы и адаптации под нужный формат и вытянув огрехи (артефакты, блики и пр.). Желателен опыт постобработки ...Обработка фотографий21 заявкаЗакрыт10 лет назад
Требуется на двух фото сделать некоторую доработку. Подробности в личку.Завершен10 лет назад
Привет всем, нужна помощь в обтравке нескольких десятков футболок, нужно сделать обтравку на прозрачный фон, *.png Спасибо!Обработка фотографий4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Есть фото - надо сделать прозрачный фон. Фон у фото - белый! Надо сделать его прозрачным. Мелких деталей и волос на изображении нет. Это прибор бытового назначения. Рассмотрю все предложения. Пожалуйста, указывайте цену и ...Завершен10 лет назад