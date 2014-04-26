Вырезать 5 фотографий с людьми

$50
Обработка фотографийЗакрыт30 заявок286 просмотров
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Добрый вечер

Нужно вырезать 5 фотографий с людьми с белого фона. Фото несложные в полный рост.

10 лет назад
art-proekt
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад