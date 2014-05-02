Ретушь фотографий

Есть баннер с прошлого года надо заменить пару картинок, картинки я дам, 20 минут работы, напишу хороший отзыв. Нужно сделать за завтра (пятница) жду заявок. Буду писать в личку с 9.00 утра. Кому интересно будьте на ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно обработать 6 фотографий. Пишите цену и сроки. Оплата на вебмани. Преимущество предоставляется исполнителям с низкой ценой и образцами работ.
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