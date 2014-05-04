Доработка рекламного баннера (TIF)

Есть баннер с прошлого года надо заменить пару картинок, картинки я дам, 20 минут работы, напишу хороший отзыв.

Нужно сделать за завтра (пятница) жду заявок. Буду писать в личку с 9.00 утра. Кому интересно будьте на связи.

Работа действительно не сложная, важнее сроки.

Спасибо.