Доработка рекламного баннера (TIF)

$7
Обработка фотографийЗавершен13 заявок205 просмотров
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Есть баннер с прошлого года надо заменить пару картинок, картинки я дам, 20 минут работы, напишу хороший отзыв.

Нужно сделать за завтра (пятница) жду заявок. Буду писать в личку с 9.00 утра. Кому интересно будьте на связи.

Работа действительно не сложная, важнее сроки.

Спасибо.

10 лет назад
TeSiCo
36 летПольша
11 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
lelya_kosh
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
месяц назад
10 лет назад
$5
1 день
Ольга отлично справилась с заданием, но что еще важнее, выполнила в сжатые сроки, всегда была на связи. При необходимости буду обращаться еще! Рекомендую!
Всегда на связи, четкое ТЗ, оплата вовремя. Сотрудничеством очень довольна.
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