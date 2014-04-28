Обработка фото для ИМ

Необходимо вырезать диваны, почистить, где нужно, добавить тени. В общем сделать так, чтобы на белом фоне смотрелись достойно. Понимаю, что качество исходников не ахти. Работы надо предоставить в формате png. Фото здесь: http://yadi.sk/d/avPNvwGGNnRr9 Уважаемые фрилансеры, указывайте сроки ...