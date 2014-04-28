Обработка фото для ИМ

$20
Обработка фотографийЗакрыт11 заявок335 просмотров
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Необходимо обработать около 80 фото. Заменить фон на белый, сделать цветокоррекцию, привести все к одному размеру.

Примеры фото

http://imageup.ru/s1743863

http://imageup.ru/s1743866

http://imageup.ru/s1743862

Предложения с ценой за фото, пожалуйста, в личку. Оплата с карты СБ.

10 лет назад
mb93
Мила 
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
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