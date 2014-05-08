4 коллажа с юбиляром

Необходимо обработать фотографию, сделать цветокоррекцию. Если пройдет удачно будет еще задания из той же серии. Задача сделать фотографию "сочной". В прикрепелнных файлах исходная фотография + дополнительные что б было понятно цвета.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно из имеющихся фотографий сделать коллажи (вставить лицо) с юбиляром на тему:
1. Рабалка с корабля (яхты)
2. Качок-бодибилдер
3. Фото кудрявого юбиляра (обычно он лысый)))
4. Микс из 3х фотографий
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