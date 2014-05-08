4 коллажа с юбиляром

Обработка фотографийЗавершен11 заявок189 просмотров
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Нужно из имеющихся фотографий сделать коллажи (вставить лицо) с юбиляром на тему:

1. Рабалка с корабля (яхты)

2. Качок-бодибилдер

3. Фото кудрявого юбиляра (обычно он лысый)))

4. Микс из 3х фотографий

10 лет назад
toxa2012
Антон 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
lufter
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
10 лет назад
$21
1 день
Проект выполнен точно в срок! Спасибо за работу!
Антон отличный заказчик. Всем рекомендую сотрудничать.
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