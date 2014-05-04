Нужно обработать 6 фотографий. Пишите цену и сроки. Оплата на вебмани. Преимущество предоставляется исполнителям с низкой ценой и образцами работ.
Одну фотографию отретушировать, вторую обработать.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для одной фотографии надо сделать ретушь, из второй фотографии надо сделать черно-белый портрет, стилистически близкий к первому.
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