Одну фотографию отретушировать, вторую обработать.

Илья - прекрасный заказчик. Был приятно удивлен его уважительным отношением к работникам. Пока шла работа - постоянно находился в сети , что значительно сократило время потраченное на выполнение. Сверхбыстро произвел оплату. Очень приятно было трудиться в данном проекте. Спасибо, Илья! Всем рекомендую!