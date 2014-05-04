Одну фотографию отретушировать, вторую обработать.

$15
Обработка фотографийЗавершен6 заявок189 просмотров
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Для одной фотографии надо сделать ретушь, из второй фотографии надо сделать черно-белый портрет, стилистически близкий к первому.

10 лет назад
Melokov
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
7onof
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
91 отзыв(-2)
10 лет назад
$10
1 день
Качественно, оперативно, доступно! Работой Сергея доволен на 100%! Высочайшие рекомендации!
Илья - прекрасный заказчик. Был приятно удивлен его уважительным отношением к работникам. Пока шла работа - постоянно находился в сети , что значительно сократило время потраченное на выполнение. Сверхбыстро произвел оплату. Очень приятно было трудиться в данном проекте. Спасибо, Илья! Всем рекомендую!
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