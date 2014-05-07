Обработка и цветокоррекция

Обработка фотографийЗавершен26 заявок429 просмотров
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Необходимо обработать фотографию, сделать цветокоррекцию. Если пройдет удачно будет еще задания из той же серии. Задача сделать фотографию "сочной".

В прикрепелнных файлах исходная фотография + дополнительные что б было понятно цвета.

10 лет назад
kofog
Олег 
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Roman551
Роман 
29 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
10 лет назад
$10
1 день
Хороший ответственный исполнитель.А главное очень быстро работает!
Хороший заказчик, отлично с ним сработались. Рекомендую!
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