Нужно добавить картинки к разделам и товару

$40
Обработка фотографийЗавершен6 заявок279 просмотров
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Брать откуда все фотографии есть. У большинство товара картинки уже добавлены, в основе к категориям требуется добавить.

10 лет назад
dimon22a
Дмитрий 
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
creawork
Ксения 
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
4 отзыва
10 лет назад
$200
7 дней
Качественно, оперативно. Вообщем все устроило без каких либо вопросов!
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