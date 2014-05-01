Сделать обложку к муз. альбому

Обработка фотографийЗакрыт18 заявок338 просмотров
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Требуется сделать класснючую заглавную обложку к музыкальному альбому.Все исходники (фото высокого качества) есть.Осталось только все красиво написать и добавить пару лого и немного поработать со студийным фото.Можете скидывать свои примеры.Оплата через приват 24.

Скиньте плизз примеры в лс своих муз обложек.

10 лет назад
_Sangel_
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 дня назад
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