Срочно добавить колес на фото трактора

Обработка фотографийЗавершен12 заявок402 просмотра
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можно на этой фотографии взять задние колеса с крыльями и скопировать их и добавить сзади

чтобы у трактора было не 4 колеса а 6 )))

Нужно к утру я сейчас в дороге, потому если беретесь то можете приступить только в личку мне сообщите и цену тоже.

http://yadi.sk/d/jxSpN3htPpaJP фото

10 лет назад
trend
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
82 отзыва(-1)
Выбранный исполнитель
shutt
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$5
1 день
Мои рекомендации за отличную работу, она была не из простых прямо скажем )
Спасибо Кристине за интересное задание и щедрую оплату за несложную работу.
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