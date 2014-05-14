Срочно добавить колес на фото трактора

Нужна фотография на тему Как открыть свой инфо бизнес за 7 дней
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можно на этой фотографии взять задние колеса с крыльями и скопировать их и добавить сзади
чтобы у трактора было не 4 колеса а 6 )))
Нужно к утру я сейчас в дороге, потому если беретесь то можете приступить только в личку мне сообщите и цену тоже.
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