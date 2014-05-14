Срочно добавить колес на фото трактора

можно на этой фотографии взять задние колеса с крыльями и скопировать их и добавить сзади

чтобы у трактора было не 4 колеса а 6 )))

Нужно к утру я сейчас в дороге, потому если беретесь то можете приступить только в личку мне сообщите и цену тоже.

http://yadi.sk/d/jxSpN3htPpaJP фото