Вырезать фотографии сделать белый фон

Брать откуда все фотографии есть. У большинство товара картинки уже добавлены, в основе к категориям требуется добавить.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Требуется вырезать фотографии Матрешки сделать белый фон и написать логотип примерно 400 шт.
Просьба написать стоимость за 1 фотографию.
Примеры фото прикрепила.
Предложения типа готовы работать и без цены не принимаются.
- Похожие заказы
- $40Обработка фотографий1 исполнительЗавершен10 лет назад
Есть фотографии 2 набора. (на одном комплекте фото девушка, на втором мужчина) нужно выбрать из фото подходящие и как-то сделать совместное фото. Если конечно такое возможно, но нужно чтобы правдоподобно. Жду цену и срок, если ...Завершен10 лет назад
можно на этой фотографии взять задние колеса с крыльями и скопировать их и добавить сзади чтобы у трактора было не 4 колеса а 6 ))) Нужно к утру я сейчас в дороге, потому если беретесь то можете ...Завершен10 лет назад
Нужна фотография на тему Как открыть свой инфо бизнес за 7 днейОбработка фотографий1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Требуется сделать класснючую заглавную обложку к музыкальному альбому.Все исходники (фото высокого качества) есть.Осталось только все красиво написать и добавить пару лого и немного поработать со студийным фото.Можете скидывать свои примеры.Оплата через приват 24. Скиньте плизз примеры ...Обработка фотографий18 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Здравствуйте. У друга умер брат, нет его нормальной фотографии. Необходимо отретушировать имеющуюся фотографию: - общая ретушь (цвет кожи, глаза, резкость, заблюрить фон) - убрать засвет на фотографии - "одеть" в рубашку (или какую-нибудь другую одежду = определиться по ...Завершен10 лет назад
Нужно из имеющихся фотографий сделать коллажи (вставить лицо) с юбиляром на тему: 1. Рабалка с корабля (яхты) 2. Качок-бодибилдер 3. Фото кудрявого юбиляра (обычно он лысый))) 4. Микс из 3х фотографийЗавершен10 лет назад
Необходимо обработать фотографию, сделать цветокоррекцию. Если пройдет удачно будет еще задания из той же серии. Задача сделать фотографию "сочной". В прикрепелнных файлах исходная фотография + дополнительные что б было понятно цвета.Завершен10 лет назад