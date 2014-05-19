Перегнать картинки из bmp в png

Брать откуда все фотографии есть. У большинство товара картинки уже добавлены, в основе к категориям требуется добавить.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть очень много мелких картинок в формате bmp.
Требуется все их перегнать в формат png, при этом что б фон был прозрачный (в bmp он белый)
Чем быстрее получится реализовать - тем лучше
Оплата - символическая т.к надеюсь вы будете делать это софтово, а не руками.
Пример картинки в формате bmp (которые предоставляю) и в формате png (которую надо получить) - прикрепляю.
(пишите пожалуйста сразу стоимость)
В качестве второй категории добавляю программирование, т.к. подсказали что это возможно проще будет сделать php/питон скриптом. если есть желающие - пишите, главное результат!
- Похожие заказы
- $40Обработка фотографий1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
В конструктор чехлов http://casetamatic.ru/editor добавить новые чехлы. Для этого нужно 1) в существующем Excel протянуть формулы и получить размеры в пикселях 1) отрисовать картинки на базе существующих по размерам, 2) добавить картинки и размеры в текстовый файл конфигурации ...Обработка фотографий1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $50
Задача: 1. Замена на фотографии монеты "1 евро" (ЕС), на монету "5 копеек" (Украина) или "50 копеек" (Украина). Величина монеты 5 копеек или 50 копеек - на выбор исполнителя. Отражение монеты в 1 евро, меняется на ...Завершен10 лет назад
Обработка фотоматериал для создания панорам .Изготовление панорамам . Работа по мере поступления заказов Оплата за каждую готовую панораму.Работа дистанционная .Обработка фотографий6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $25
Необходимо обработать 80 изображений: убрать вес шрифт текущий и поставить адрес сайта. Все изображения в формате джипег. В аттаче смотрите.Завершен10 лет назад
Здравствуйте! Требуется вырезать фотографии Матрешки сделать белый фон и написать логотип примерно 400 шт. Просьба написать стоимость за 1 фотографию. Примеры фото прикрепила. Предложения типа готовы работать и без цены не принимаются.Обработка фотографий39 заявокЗакрыт10 лет назад
Есть фотографии 2 набора. (на одном комплекте фото девушка, на втором мужчина) нужно выбрать из фото подходящие и как-то сделать совместное фото. Если конечно такое возможно, но нужно чтобы правдоподобно. Жду цену и срок, если ...Завершен10 лет назад
можно на этой фотографии взять задние колеса с крыльями и скопировать их и добавить сзади чтобы у трактора было не 4 колеса а 6 ))) Нужно к утру я сейчас в дороге, потому если беретесь то можете ...Завершен10 лет назад
Нужна фотография на тему Как открыть свой инфо бизнес за 7 днейОбработка фотографий1 заявкаЗакрыт10 лет назад