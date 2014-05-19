Перегнать картинки из bmp в png

Есть очень много мелких картинок в формате bmp.

Требуется все их перегнать в формат png, при этом что б фон был прозрачный (в bmp он белый)

Чем быстрее получится реализовать - тем лучше

Оплата - символическая т.к надеюсь вы будете делать это софтово, а не руками.

Пример картинки в формате bmp (которые предоставляю) и в формате png (которую надо получить) - прикрепляю.

(пишите пожалуйста сразу стоимость)

В качестве второй категории добавляю программирование, т.к. подсказали что это возможно проще будет сделать php/питон скриптом. если есть желающие - пишите, главное результат!