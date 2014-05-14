Замена монеты на фотографии

$50
Обработка фотографийЗавершен6 заявок164 просмотра
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Задача:

1. Замена на фотографии монеты "1 евро" (ЕС), на монету "5 копеек" (Украина) или "50 копеек" (Украина). Величина монеты 5 копеек или 50 копеек - на выбор исполнителя. Отражение монеты в 1 евро, меняется на отражение той монеты, которую выберет исполнитель.

2. Убрать белый фон на фотографии, оставив тени и отражения.

Условия приёма работы:

1. PSD исходник с не слитыми слоями.

10 лет назад
yavorskiy-design
Олег 
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
shutt
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$20
1 день
Александр отлично справился с задачей, при чём в сжатые сроки. На правки реагировал адекватно. Рекомендую, остался очень доволен. Спасибо Саша )
Олег четко поставил задачу, указал на ошибки которые я допустил, после исправления ошибок, щедро оплатил работу.
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