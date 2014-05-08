Брать откуда все фотографии есть. У большинство товара картинки уже добавлены, в основе к категориям требуется добавить.
Отрисовать по шаблонуДобавить товар в конфигурацию
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В конструктор чехлов http://casetamatic.ru/editor
добавить новые чехлы.
Для этого нужно
1) в существующем Excel протянуть формулы и получить размеры в пикселях
1) отрисовать картинки на базе существующих по размерам,
2) добавить картинки и размеры в текстовый файл конфигурации
Подробный мануал
https://docs.google.com/document/d/1ZoIJhsV_wfyUKH0J2WCSeg46P-pp7gXK5toAP2oybeI/edit?usp=sharing
нужны iphone 5c, galaxy s3, s4, note 2, note3
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