Отрисовать по шаблонуДобавить товар в конфигурацию

$50
Обработка фотографийЗакрыт1 заявка229 просмотров
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В конструктор чехлов http://casetamatic.ru/editor

добавить новые чехлы.

Для этого нужно

1) в существующем Excel протянуть формулы и получить размеры в пикселях

1) отрисовать картинки на базе существующих по размерам,

2) добавить картинки и размеры в текстовый файл конфигурации

Подробный мануал

https://docs.google.com/document/d/1ZoIJhsV_wfyUKH0J2WCSeg46P-pp7gXK5toAP2oybeI/edit?usp=sharing

нужны iphone 5c, galaxy s3, s4, note 2, note3

10 лет назад
atanikov
Алексей 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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