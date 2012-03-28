Fashion обработка фотографий

Обработка фотографийЗавершен28 заявок426 просмотров
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Необходимо сделать fashion обработку 12-ти фотографий. Указывайте стоимость и сроки работы.

Требования к исполнителю: Ответственность, строгое соблюдение сроков. Если у Вас есть привычка затягивать сроки просьба не подавать заявку.

12 лет назад
ApmeM
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Andris-art
Андрей 
34 годаБеларусь
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
12 лет назад
$50
3 дня
Работа была выполнена в установленные сроки, при обработке фотографий Андрей учел все пожелания, а их было немало :) Буду рад сотрудничеству в будущем.
Хороший заказчик. Предельно ясно объяснял, что нужно сделать. Оплата без проблем. Буду рад новым заказам. Рекомендую.
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