Здравствуйте, ув. Веблансеры! Необходимо перевести готовый макет страницы A4 из Photoshop'a в CorelDraw. Спасибо!
"Врезать" здание на фотографии (оригинал+примеры)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, Веблансеры!
Необходимо врезать здание/коробку/бокс/гараж/строение (называйте как хотите) на фотографии.
Размер врезанного здания аналогичен зданию на примере (example.gif).
- Оригинал фотографии в приложении.
- Пример того как должно получиться в приложении (пример, кстати, плохой и не качественный, именно поэтому Я обращаюсь к Вам).
Заранее благодарен за участие в конкурсе,
лучшая работа будет показана Генеральному Директору компании "[скрыто]",
который глядя на снимок примет решение — размещать там объект такого размера или нет.
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