"Врезать" здание на фотографии (оригинал+примеры)

# 1 — $ 20

Здравствуйте, Веблансеры!

Необходимо врезать здание/коробку/бокс/гараж/строение (называйте как хотите) на фотографии.

Размер врезанного здания аналогичен зданию на примере (example.gif).

- Оригинал фотографии в приложении.

- Пример того как должно получиться в приложении (пример, кстати, плохой и не качественный, именно поэтому Я обращаюсь к Вам).

Заранее благодарен за участие в конкурсе,

лучшая работа будет показана Генеральному Директору компании "[скрыто]",

который глядя на снимок примет решение — размещать там объект такого размера или нет.