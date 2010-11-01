Алексей приятный, лояльный, адекватный заказчик! В разговоре - прост, высокая культура. Понимает человеческий фактор! Очень довольна такому заказчику, как и человеку!!! В работе помогает достичь желаемого им результата подробно и точно объясняя все тонкости требований к проекту, при том, что не завышает требования выше изначально обговорённых. Кроме того, оплату по проекту в сумме 100 % произвёл на пол пути до окончательного результата! Честный, порядочный заказчик! Рекомендую всем!!! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество - просто не могу себе в этом отказать :). Алексей, удачи, успехов Вам всегда и во всём!!! С Уважением, Ольга.