kalibrix

Ольга kalibrix

 
47 лет
16 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
3ds Max, AutoCAD, Adobe Photoshop. [email protected]

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Отзывы заказчиков

Oksana88
Оксана 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$1
10 баллов
12 лет назад
Обработка фотографий тортов
С заказом Ольга справилась быстро, предложила свои идеи, которые были приняты и реализованы. Спасибо! Рекомендую Ольга как ответственного исполнителя.
Отличный заказчик! Всем рекомендую! Приятно работать!
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Litera
Оксана 
50 лет
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
$1
10 баллов
12 лет назад
Пакетная обработка фото для ИМ
Очень оперативно, со вкусом и учетом всех моих пожеланий Ольга справилась с заданием. Буду обращаться к ней еще и с более сложными проектами.
Отличный заказчик! Очень приятно работать! Понимает человеческий фактор. Оплата - вовремя и сумма на 25% больше, чем договаривались! Редко встречаются такие заказчики, которые готовы платить за качество дополнительно. Полный комфорт!!! Сотрудничать понравилось! И хочу ещё ))).
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woldemarr
Андрей 
44 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
$70
10 баллов
13 лет назад
Обработка фотографий в Фотошопе
Ольга - профессионал своего дела. Сделала все в оговоренные сроки, качество обработки фото на высоте. Будем сотрудничать и дальше
Отличный работодатель! Оплата - вовремя. Перешли на ПОСТОЯННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО! РЕКОМЕНДУЮ ВСЕМ!!! Работать приятно, и всегда хочется ещё ). Спасибо, Андрей! С Уважением, Ольга.
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wzorcam
47 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
10 баллов
15 лет назад
Приватный проект для Ольги
Большое спасибо! Все отлично выполнено и в срок.
Александр отличный работодатель! Работать приятно. Чёткое ТЗ. Оплата - вовремя. РЕКОМЕНДУЮ ВСЕМ! С Уважением, Ольга.
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leCnik
41 год
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
6 отзывов
$4
10 баллов
15 лет назад
Обработка фото
Большое спасибо, Ольге за проделанную работу. Все сделано качественно, а самое главное в срок. И за умеренные деньги, всем советую и рекомендую. спасибо.
Алексей приятный, лояльный, адекватный заказчик! В разговоре - прост, высокая культура. Понимает человеческий фактор! Очень довольна такому заказчику, как и человеку!!! В работе помогает достичь желаемого им результата подробно и точно объясняя все тонкости требований к проекту, при том, что не завышает требования выше изначально обговорённых. Кроме того, оплату по проекту в сумме 100 % произвёл на пол пути до окончательного результата! Честный, порядочный заказчик! Рекомендую всем!!! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество - просто не могу себе в этом отказать :). Алексей, удачи, успехов Вам всегда и во всём!!! С Уважением, Ольга.
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Обработка фотографий
4 отзыва
от $1
от 1 дня
#105
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3 отзыва
от $20
от 1 дня
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