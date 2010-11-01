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Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
12 лет назад
С заказом Ольга справилась быстро, предложила свои идеи, которые были приняты и реализованы. Спасибо! Рекомендую Ольга как ответственного исполнителя.
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Всем рекомендую! Приятно работать!
$1
10 баллов
12 лет назад
Очень оперативно, со вкусом и учетом всех моих пожеланий Ольга справилась с заданием. Буду обращаться к ней еще и с более сложными проектами.
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Очень приятно работать! Понимает человеческий фактор. Оплата - вовремя и сумма на 25% больше, чем договаривались! Редко встречаются такие заказчики, которые готовы платить за качество дополнительно. Полный комфорт!!! Сотрудничать понравилось! И хочу ещё ))).
$70
10 баллов
13 лет назад
Ольга - профессионал своего дела. Сделала все в оговоренные сроки, качество обработки фото на высоте. Будем сотрудничать и дальше
Ответный отзыв
Отличный работодатель! Оплата - вовремя. Перешли на ПОСТОЯННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО! РЕКОМЕНДУЮ ВСЕМ!!! Работать приятно, и всегда хочется ещё ). Спасибо, Андрей! С Уважением, Ольга.
$50
10 баллов
15 лет назад
Большое спасибо! Все отлично выполнено и в срок.
Ответный отзыв
Александр отличный работодатель! Работать приятно. Чёткое ТЗ. Оплата - вовремя. РЕКОМЕНДУЮ ВСЕМ! С Уважением, Ольга.
$4
10 баллов
15 лет назад
Большое спасибо, Ольге за проделанную работу. Все сделано качественно, а самое главное в срок. И за умеренные деньги, всем советую и рекомендую. спасибо.
Ответный отзыв
Алексей приятный, лояльный, адекватный заказчик! В разговоре - прост, высокая культура. Понимает человеческий фактор! Очень довольна такому заказчику, как и человеку!!! В работе помогает достичь желаемого им результата подробно и точно объясняя все тонкости требований к проекту, при том, что не завышает требования выше изначально обговорённых. Кроме того, оплату по проекту в сумме 100 % произвёл на пол пути до окончательного результата! Честный, порядочный заказчик! Рекомендую всем!!! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество - просто не могу себе в этом отказать :). Алексей, удачи, успехов Вам всегда и во всём!!! С Уважением, Ольга.
Обработка фотографий
4 отзыва
от $1
от 1 дня
#105
3D-графика
3 отзыва
от $20
от 1 дня
#57
Баннеры
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#3401