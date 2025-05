Такая проблема:

1. Регистрируемся по ссылке - https://account.fintradepro.com/register

2. Вводим русские символы - ФИО и т.д.

3. Перекидывает на 404 как я понимаю (Whoops, looks like something went wrong.)

Когда вводим при регистрации английские символы , регистрация проходит без проблем