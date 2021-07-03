Нужен фулстак веб-разработчик для сайта

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки1816 просмотров

Мне нужно в соответствии с моим дизайном в Figma создать сайт с веб-разработкой нескольких элементов, таких как: калькулятор, база данных и другие

ТЗ https://docs.google.com/document/d/1HFsNiGPJsLKZuTTFWIuAEfZhofE-cJ6ukhSmR0yJYEQ/edit?usp=sharing

Figma
4 года назад
yazik008
Сергей 
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Дмитрий
 
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