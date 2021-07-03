Необходимо реализовать получение курсов валют и комиссий от 10-20 сайтов по API для отображения на странице XRates.ru. Проект предполагает регулярные доработки и интересует долгосрочное сотрудничество с разработчиком.
Нужен фулстак веб-разработчик для сайта
Мне нужно в соответствии с моим дизайном в Figma создать сайт с веб-разработкой нескольких элементов, таких как: калькулятор, база данных и другие
ТЗ https://docs.google.com/document/d/1HFsNiGPJsLKZuTTFWIuAEfZhofE-cJ6ukhSmR0yJYEQ/edit?usp=sharing
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт4 года назад
- $120
Требуется внести правки по сайту, используя технологии Laravel и Vue.js. Необходимо следовать задачам, указанным в Trello, и обеспечить сохранность текущей функциональности сайта. Исполнитель должен быть готов к работе до завершения проекта. Срок выполнения — до среды.Завершен4 года назад
Требуется разработка поискового модуля туров для сайта, который будет интегрирован с несколькими туроператорами. Модуль должен поддерживать возможность оформления брони. Пример реализации можно посмотреть у компании Турвизор. Возможна дальнейшая поддержка проекта.Веб-программирование5 заявокЗакрыт4 года назад
Ищется специалист для настройки чат-бота в мессенджерах для школы английского языка. Задачи включают автоматизацию обучения, создание образовательных квизов и маршрутизацию коммуникаций. Ожидается работа с платформой borisbot, но открыты к другим вариантам при наличии убедительных кейсов. Необходимы навыки анализа ЦА и написания текстов.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется разработать функционал на PHP или JavaScript для получения данных о занятости пользователя из календаря Outlook. Необходимо реализовать возможность передачи дня и получения массива свободных часов. После выбора времени следует отправить сообщение пользователю с новым событием в календарь Outlook.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
Необходимо реализовать личный кабинет на платформе Bitrix для покупателей. Включить функции отображения персональных данных, адреса доставки и истории заказов с актуальными статусами. Также требуется добавить ссылку на ЛК на все страницы для удобного доступа.Веб-программирование7 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется подключить автообновляемый прайс на платформе Opencart. В приложении находится техническое задание, которое необходимо учитывать при выполнении задачи. Ожидается качественная интеграция для автоматизации обновления товаров.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт4 года назад
- $20
Требуется доработка сайта на Drupal 7, включающая вывод определённых json-данных из поля в каждой ноде. Необходима реализация функционала для отображения данных на страницах. Подробности обсуждаются в личных сообщениях.Завершен4 года назад
- $30
Требуется внести изменения в сайт на WordPress, включая исправление вёрстки, оптимизацию ajax-подгрузки постов и вывод данных ACF. Задача включает детальную проработку указанных моментов.Завершен4 года назад
Требуется помощь в исправлении ошибок в системе Битрикс. Основная проблема связана с фатальной ошибкой, возникающей при попытке подключить файл template.php. Необходимо проанализировать и устранить данные ошибки в коде, чтобы обеспечить корректную работу шаблона.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад