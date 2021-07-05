Доработка сайта на Вордпресс

Необходимо выполнить склейку нескольких сайтов на WordPress с переносом статей и дизайна. Обновить сборки плагинов и настроить HTTPS. Также требуется исправить ошибки в работе VPS, включая проблему с соединением с базой данных и автопродлением SSL. Ориентироваться на предоставленные примеры для доработки дизайна.