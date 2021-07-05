Необходимо выполнить склейку нескольких сайтов на WordPress с переносом статей и дизайна. Обновить сборки плагинов и настроить HTTPS. Также требуется исправить ошибки в работе VPS, включая проблему с соединением с базой данных и автопродлением SSL. Ориентироваться на предоставленные примеры для доработки дизайна.
Доработка сайта на Вордпресс
- Каноникал
- Пагинация
- Микроразметка
- Хлебные крошки
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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