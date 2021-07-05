Доработка сайта на Вордпресс

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки763 просмотра
  • Каноникал
  • Пагинация
  • Микроразметка
  • Хлебные крошки
WordPress
4 года назад
sofer770
Ида 
19 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

az73
51 год
8 лет в сервисе
Был
9 часов назад
4 года назад
$50
3 дня
Escrow
Качественная работа. Алексей всегда на связи 24/7. Рекомендую
С Идой приятно работать. Отличный заказчик.

Заявки фрилансеров

az73
51 год
8 лет в сервисе
Был
9 часов назад
4 года назад
Илья
 
35 лет
17 лет в сервисе
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3 года назад
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4 года назад
Роман
 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
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Микаел
 
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