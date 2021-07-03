Требуется фулстак веб-разработчик для создания сайта на основе дизайна в Figma. Необходимо реализовать калькулятор, базу данных и другие элементы. Подробности в техническом задании.
Исправить ошибку
добрый день
21:19
НЕ могли бы вы помочь скодом?
21:20
// Содержимое страницы
function GetPage(){
$cnc=$_GET;
//$cnc=preg_replace( '/^.(.*)$/', '\1', $cnc );
$cnc=trim($cnc,'/');
IF($cnc=='new')
{$cnc='';}
$query = "select * from site.pages where cnc='".$cnc."'";
$result = pg_query(DB_CONNECT, $query);
$pageArr=pg_fetch_all ($result);
if($pageArr){
foreach ($pageArr as $value) {
InitVars($value,'PAGE');
}
}elseif($cnc=='new'){
$query = "select * from site.posts2 where cnc='".$cnc."' ";
$result = pg_query(DB_CONNECT, $query);
$postArr=pg_fetch_all ($result);
foreach ($postArr as $value) {
InitVars($value,'POST');
}
}else{
$query = "select * from site.posts where cnc='".$cnc."' ";
$result = pg_query(DB_CONNECT, $query);
$postArr=pg_fetch_all ($result);
foreach ($postArr as $value) {
InitVars($value,'POST');
}
}
}
21:20
не выполняется услвие как решить ?
IF обнуляет 2 IF.
Заявки фрилансеров
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