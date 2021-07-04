Добрый день!

Задача для тех, кто знает оперкарт как свои 5 пальцев на уровне программиста!

Кто умем ставить модули и движек - прошу не обращаться.

Суть задачи такая.

Есть работающий модуль Новой почты, но для выбора отделения нужно, чтобы шаблон "подтягивал" на странице оформления заказа данные из базы данных:

Область, Город, Отделения Новой, отсортированные по выбранному городу.

А он вытягивает регион не из той, что нужно, таблицы, а город ообще не привязан к выборке из таблицы. Ну и привязка новой почты тоже не работает.

Пишите, все покажу наглядно.

Заранее спасибо.