Доработка Opencart 3.0.3.7 с шаблоном Journal (Украина)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки748 просмотров

Добрый день!

Задача для тех, кто знает оперкарт как свои 5 пальцев на уровне программиста!

Кто умем ставить модули и движек - прошу не обращаться.

Суть задачи такая.

Есть работающий модуль Новой почты, но для выбора отделения нужно, чтобы шаблон "подтягивал" на странице оформления заказа данные из базы данных:

Область, Город, Отделения Новой, отсортированные по выбранному городу.

А он вытягивает регион не из той, что нужно, таблицы, а город ообще не привязан к выборке из таблицы. Ну и привязка новой почты тоже не работает.

Пишите, все покажу наглядно.

Заранее спасибо.

Opencart
4 года назад
IS2007
50 лет
18 лет в сервисе
Была
год назад

Заявки фрилансеров

Андрей
 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
3 дня назад
67 отзывов
4 года назад
Александр
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
134 отзыва(-5)
4 года назад
Пол
 
42 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва(-2)
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Парсер сайта

    Требуется разработать PHP парсер для сайта tronscan.org, который соберет все ссылки на токены из каталога и извлечет адреса их официальных сайтов. Задача включает в себя создание скрипта, который будет эффективно обрабатывать данные с указанного ресурса.

    PHP
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Доработка сайта на Вордпресс

    $50

    Необходима доработка сайта на Вордпресс с учетом добавления каноничных ссылок, настройки пагинации, внедрения микроразметки и реализации хлебных крошек. Ожидается качественная работа, соответствующая современным стандартам веб-программирования.

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Работа с сайтами на WordPress + VPS

    Необходимо выполнить склейку нескольких сайтов на WordPress с переносом статей и дизайна. Обновить сборки плагинов и настроить HTTPS. Также требуется исправить ошибки в работе VPS, включая проблему с соединением с базой данных и автопродлением SSL. Ориентироваться на предоставленные примеры для доработки дизайна.

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Получение значений для сайта от других нескольких сайтов по API.

    Необходимо реализовать получение курсов валют и комиссий от 10-20 сайтов по API для отображения на странице XRates.ru. Проект предполагает регулярные доработки и интересует долгосрочное сотрудничество с разработчиком.

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Необходимо внести правки по сайту

    $120

    Требуется внести правки по сайту, используя технологии Laravel и Vue.js. Необходимо следовать задачам, указанным в Trello, и обеспечить сохранность текущей функциональности сайта. Исполнитель должен быть готов к работе до завершения проекта. Срок выполнения — до среды.

    JavaScriptLaravelVue.js
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Поисковый модуль туров

    Требуется разработка поискового модуля туров для сайта, который будет интегрирован с несколькими туроператорами. Модуль должен поддерживать возможность оформления брони. Пример реализации можно посмотреть у компании Турвизор. Возможна дальнейшая поддержка проекта.

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Функционал получающий данные из календаря Outlook и отправить письмо

    Требуется разработать функционал на PHP или JavaScript для получения данных о занятости пользователя из календаря Outlook. Необходимо реализовать возможность передачи дня и получения массива свободных часов. После выбора времени следует отправить сообщение пользователю с новым событием в календарь Outlook.

    JavaScriptPHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Личный кабинет на Bitrix

    Необходимо реализовать личный кабинет на платформе Bitrix для покупателей. Включить функции отображения персональных данных, адреса доставки и истории заказов с актуальными статусами. Также требуется добавить ссылку на ЛК на все страницы для удобного доступа.

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    4 года назад