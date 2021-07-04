Требуется разработать PHP парсер для сайта tronscan.org, который соберет все ссылки на токены из каталога и извлечет адреса их официальных сайтов. Задача включает в себя создание скрипта, который будет эффективно обрабатывать данные с указанного ресурса.
Доработка Opencart 3.0.3.7 с шаблоном Journal (Украина)
Добрый день!
Задача для тех, кто знает оперкарт как свои 5 пальцев на уровне программиста!
Кто умем ставить модули и движек - прошу не обращаться.
Суть задачи такая.
Есть работающий модуль Новой почты, но для выбора отделения нужно, чтобы шаблон "подтягивал" на странице оформления заказа данные из базы данных:
Область, Город, Отделения Новой, отсортированные по выбранному городу.
А он вытягивает регион не из той, что нужно, таблицы, а город ообще не привязан к выборке из таблицы. Ну и привязка новой почты тоже не работает.
Пишите, все покажу наглядно.
Заранее спасибо.
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