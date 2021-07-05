Необходимо исправить ajax http ошибку, возникающую при отправке формы обратной связи на сайте на Drupal. Проблема проявляется на сайте http://hologram.alexbazyl.com/, в то время как на доноре http://alexbazyl.com/ все работает корректно. Бюджет небольшой, работа без посредников.
Сервис по бусту игровых аккаунтов
Требуется готовое решение сервиса по бусту игровых аккаунтов для различных онлайн игр с минимальными правками. Это может быть сервис одной игры (league of legends, dota 2, overwatch и др.) или нескольких по типу ( https://anylvl.com , https://dving.net , https://funpay.ru )
Заявки фрилансеров
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