Сервис по бусту игровых аккаунтов

Требуется разработать бота на Python, который будет заходить на вебстраницу, взаимодействовать с элементами в HTML5 iframe, делать скриншоты и распознавать текст с помощью OCR. Полученные данные необходимо сохранить в таблицу (SQLite, Pandas или CSV). Скрипт должен быть гибким и работать на Linux. Дедлайн 25 августа.