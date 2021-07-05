Исправить ajax http ошибку в форме обратной связи сайта на Drupal

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Закрыт1 заявка444 просмотра

Добрый день!

На странице http://hologram.alexbazyl.com/ создана форма обратной связи.

Не заметила, что произошло, при отправке запроса через форму выдается ошибка.

Скрин прикрепляю.

На сайте - доноре http://alexbazyl.com/ с такой же формой все ок.

Нужно исправить.

Бюджет небольшой, без посредников!

AJAXDrupal
4 года назад
svzem
52 года
13 лет в сервисе
Была
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
23 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
12 отзывов(-3)
4 года назад

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