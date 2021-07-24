daurenswrld

Даурен daurenswrld

 
22 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Доверьте вашу работу мне, ведь я сделаю качественно и в срок!

Мои навыки:

  • HTML5/CSS3 (SCSS)
  • JS
  • JQuery
  • Flexbox
  • БЭМ
  • Кроссбраузерность
  • Адаптивность
  • Семантичность

Для связи:

Со мной работать удобно, отвечу сразу, сделаю качественно!

Портфолио