Веб программирование Laravel/Vue.js, Wordpress
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
5 лет назад
Очень рекомендую данного специалиста к сотрудничеству, выполнена работа была за 1 день, доработки учтены, даже пошел на встречу и бесплатно доработал возникшие неполадки в работе скрипта. Был крайне рад сотрудничеству. Всегда был на связи и отвечал на появляющиеся вопросы, присылал несколько различных решений моей задачи. Очень хорошо технически подкованный человек, в дальнейшем планирую обращаться если будут похожие задачи. Был рад сотрудничеству.
Ответный отзыв
Понятное ТЗ и заказчик всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству.
$20
10 баллов
5 лет назад
PHPSQLite
Александр выполнил работу качественно и быстро. Буду еще обращаться и рекомендую всем.
Ответный отзыв
Четкая задача, всегда на связи и моментальная оплата. Спасибо за сотрудничество.
$20
10 баллов
5 лет назад
WordPress
Александр быстро и хорошо справился с задачей, предложил варианты решения. Всегда на связи.
Ответный отзыв
Алексей - отличный заказчик. Четко поставленная задача, быстрая проверка и оплата.
$15
10 баллов
5 лет назад
WordPress
Александр подошел ответственно к выполнению задания. Выполнил раньше обещанных сроков. Результатом доволен. Всем рекомендую.
Ответный отзыв
Спасибо за задание и быструю оплату. Рад был с вами поработать.