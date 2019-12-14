alexPhp85

Александр alexPhp85

 
39 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
месяц назад
Веб программирование Laravel/Vue.js, Wordpress

Разработка и доработка сайтов

  • - PHP / Laravel / WordPress
  • - JS / React.js / Vue.js
  • - MySQL / PostgreSQL
  • - Linux / Windows
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Отзывы заказчиков

lexus1991
Алексей 
33 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$25
10 баллов
5 лет назад
Скрпт для создания PDF(jpeg) из таблицы Excel
Очень рекомендую данного специалиста к сотрудничеству, выполнена работа была за 1 день, доработки учтены, даже пошел на встречу и бесплатно доработал возникшие неполадки в работе скрипта. Был крайне рад сотрудничеству. Всегда был на связи и отвечал на появляющиеся вопросы, присылал несколько различных решений моей задачи. Очень хорошо технически подкованный человек, в дальнейшем планирую обращаться если будут похожие задачи. Был рад сотрудничеству.
Понятное ТЗ и заказчик всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
master_ser
Сергей 
34 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Необходимо переписать скрипт релевантного поиска товаров в базе Sqlite
PHPSQLite
Александр выполнил работу качественно и быстро. Буду еще обращаться и рекомендую всем.
Четкая задача, всегда на связи и моментальная оплата. Спасибо за сотрудничество.
Ответный отзыв
alex_mitin
Алексей 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Wordpress: доработать пару модулей
WordPress
Александр быстро и хорошо справился с задачей, предложил варианты решения. Всегда на связи.
Алексей - отличный заказчик. Четко поставленная задача, быстрая проверка и оплата.
Ответный отзыв
fanski
34 года
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Добавить API Новой Почты на сайт.
WordPress
Александр подошел ответственно к выполнению задания. Выполнил раньше обещанных сроков. Результатом доволен. Всем рекомендую.
Спасибо за задание и быструю оплату. Рад был с вами поработать.
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