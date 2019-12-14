Очень рекомендую данного специалиста к сотрудничеству, выполнена работа была за 1 день, доработки учтены, даже пошел на встречу и бесплатно доработал возникшие неполадки в работе скрипта. Был крайне рад сотрудничеству. Всегда был на связи и отвечал на появляющиеся вопросы, присылал несколько различных решений моей задачи. Очень хорошо технически подкованный человек, в дальнейшем планирую обращаться если будут похожие задачи. Был рад сотрудничеству.