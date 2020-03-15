Необходимо переписать скрипт релевантного поиска товаров в базе Sqlite

Скрипт написан на php. Он отдает товары по API по запросу со стороннего сервера. На данный момент релевантность отдачи очень низкая.Порой выдаются товары с одним случайным словом в запросе. Например, при запросе "чехол для чемодана" выдаются чехлы смартфонов, хотя "чехол чемодана" есть в базе.Необходимо, чтобы при полном совпадении названия товара в запросе, он (товар) выдавался в числе первых, а потом похожие.