Разработка сайта по готовому дизайну (небольшая логика на бэке и фронт

$828
Веб-программированиеЗакрыт6 заявок176 просмотров
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Необходимо сверстать и натянуть на любую CMS-ку сайт с небольшой логикой на фронте и бэке. Десктопная версия готова на 90%, будет еще одна страница на вэбе + мобилка.

Сайт, посвященный фермерству и малым деревнями России. Два типа юзеров — пользователи (посетители) и фермеры (добавляют контент через ЛК).

Сайт совсем небольшой, состоит из следующих разделов, но есть неочевидные вещи:

1. Главная

2. Каталог фермеров

3. Витрина фермера

4. Страница деревни

Не очень очевидные вещи на фронте/по верстке:

1. Карта, на которой нанесены деревни. Нужно сделать карточку со скролом и секциями внутри.

2. 5 модалок

3. Выпадающий список с категориями на модалке, которые необходимо отображать при добавлении в форму

Больше всего работы на беке, так как требуется полноценный ЛК фермера. Нужно реализовать на любой существующей CMS-ке / написать свои:

1. Логику регистрации и входа

2. Дать возможность пользователю сайта написать личное сообщение фермеру, а фермеру прочитать сообщение в ЛК и отправить ответ на e-mail пользователя через ЛК

3. Дать возможность нам как админам сайта загружать добавлять контент (фото+текст+тэги) в разделах "Последние новости", "Самые красивые деревни", "Каталог фермеров".

4. Дать возможность фермеру загружать через CMS фото контент + описание + тэги где есть на других разделах сайта

5. Система отзывов (с любой каптчей)

6. Под все эти задачи создать БД + обтяжку в CMS

То есть на выходе CMS должна быть настроена для фермеров и нас как администраторов сайта. Фермер регистрируется, выбирает вид деятельности из жесткого перечня, добавляет текстовое описание и картинки через CMS и радуется жизни.

Также в CMS должна быть возможность добавлять контент (фото+текст+тэги) нам как администраторам в разделах "Последние новости", "Самые красивые деревни", "Каталог фермеров".

КРИТИЧНО получить готовую версию 18 марта (!), которую можно в тот же день развернуть на сервере.

Ссылка на фигму: www.figma.com/file/H6icvc...

Если сможете взяться только за бэк, не проблема, можем быстро найти верстальщика.

Также в течение дня будет готова страница со всеми элементами дизайн-системы (активные кнопки, onhover, формы, шрифты итд).

4 года назад
guest_15841886343114
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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