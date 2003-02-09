Написать парсер аукционов Manheim, Copart, IAAI

Написать парсер(не граббер контента) аукционов Manheim, Copart, IAAIПримеры парсеров или как должен работать парсер

https://caromoto.com/ua/FindVehicle?auction=MAN

или

http://www.usavto.com/

или

http://www.autous.net/auctions.php

При выборе исполнителя будут учитываться примеры работ, и стоимость работы, поэтому желательно указать Ваши работы по парсерам. Бюджет ограничен. Система сайта выбирается среди dle и wordpress.

Оплата работы будет производится после проверки работы парсера. Можете установить готовый проект на свой домен, поддомен и продемонстрировать работу парсера.