Написать парсер аукционов Manheim, Copart, IAAI

Добрый день, у меня проект похожий на тот над которым работали-> доска объявлений на laravel там какая-то проблема с оплатой вип статуса (там подключена не робокасса, а платежная система unitpay) Есть файл PayController.php, в нем код ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Написать парсер(не граббер контента) аукционов Manheim, Copart, IAAIПримеры парсеров или как должен работать парсер
https://caromoto.com/ua/FindVehicle?auction=MAN
или
или
http://www.autous.net/auctions.php
При выборе исполнителя будут учитываться примеры работ, и стоимость работы, поэтому желательно указать Ваши работы по парсерам. Бюджет ограничен. Система сайта выбирается среди dle и wordpress.
Оплата работы будет производится после проверки работы парсера. Можете установить готовый проект на свой домен, поддомен и продемонстрировать работу парсера.
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