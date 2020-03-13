API транспортной компании СДЭК на ModX

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Требуется на ModX реализовать API транспортной компании СДЭК https://confluence.cdek.ru/x/gUju Требуется реализовать функционал передачи заказа на сторону транспортной компании, олучение номера транспортной накладной, выбора самовывоза транспортной компании в корзине.
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