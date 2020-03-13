Создание парсеров к iXYt.info

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Ищем специалиста, который будет создавать парсеры для нашей информационной платформы iXYt (php-фреймворк laravel) . Задача формулировалась первоначально тут: https://www.weblancer.net/projects/veb-programmirovanie-31/poisk-agregatorov-i-sozdanie-parserov-dlya-nih-1008640/
Там же необходимые ссылки. Но задача упростилась: искать агрегаторы не надо, мы сами даем список. Россия уже почти готова. Переходим к Украине. И так далее...
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