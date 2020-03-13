Сайт:[url=https://rpktopaz.ru/]https://rpktopaz.ru/[/url] пропали иконки в блоках http://prntscr.com/rfi2tc Пример:[url=https://rpktopaz.ru/uslugi/lazernaya-rezka/]https://rpktopaz.ru/uslugi/lazernaya-rezka/[/url]
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Здравствуйте. Для сайта про компьютерную помощь https://servicecomp.ru/ необходимо настроить Webhook.
Есть виджет от venyoo.ru, у которого есть возможность передавать данные через Webhook - https://yadi.sk/d/PuLvLCzZUUegwg.
Данные нужно передавать в форму - https://yadi.sk/d/lD5kDvkaf79B6Q, есть 2 варианта ее вызова:
- https://yadi.sk/d/2ZptknaihHHPEw;
- https://yadi.sk/d/LH4sQ7kMzUsrcg - устаревший вариант со всеми полями.
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