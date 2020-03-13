Здравствуйте. Для сайта про компьютерную помощь https://servicecomp.ru/ необходимо настроить Webhook.

Есть виджет от venyoo.ru, у которого есть возможность передавать данные через Webhook - https://yadi.sk/d/PuLvLCzZUUegwg.

Данные нужно передавать в форму - https://yadi.sk/d/lD5kDvkaf79B6Q, есть 2 варианта ее вызова:

https://yadi.sk/d/2ZptknaihHHPEw﻿;

https://yadi.sk/d/LH4sQ7kMzUsrcg﻿ - устаревший вариант со всеми полями.

Форма предоставляется партнерской программой для передачи данных им. Скажите, возможно ли это и сколько будет стоить?