Разработка Rest API сервиса для публикации в соц сети

Обязанности:

Нужно написать REST API сервис для публикации постов в соц сети. В задачу входит как написание API, так и интеграция с соц сетями:

- Вконтакте

- Одноклассники

- Facebook

- Instagram

- Telegram

- Skype

- YouTube

Требования:

​​​​​​​- .NET Core 3.1

- C#

- PostgreSQL

- Тесты

- Документация

Условия:

​​​​​​​Проект будет разделен на определенные этапы. Оплата будет происходить по окончанию каждого из этапа. Например, первый этап, это анализ возможностей публикации в каждой из соц сетей - требованию к размеру текста, какие типы вложения допускаются, какие ограничения и т.п. Все должно быть задокументировано с указанием ссылки на раздел по документации к API соц сети откуда взята информация.