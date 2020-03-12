Выполнить работы по оптимизации сайта

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок158 просмотров
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Заказал аудит сайта, выявили ошибки. Нужно выполнить работы по оптимизации сайта

1. Закрыть в noindex вывод отзывов в левом сайдбаре на внутренних страницах. На главной оставить индексироваться.

2.  Дубли страниц исправить

3. На страницах пагинации нужно в конце Title сделать вывод названия страниц

4.  Очень криво выводятся URL разделов и категорий - исправить

5. Переписать на страницах Title (уникализировать) 

6. На некоторых страницах  отсутствует мета-тег Description. Нужно сделать (уникальным) для каждой страницы

7. Переписать текст на главной странице

Подробности обьясню при разговоре 

 

4 года назад
terletskiy-yaros
36 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад