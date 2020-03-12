Сейчас работает на PHP 5.2.17 - скрипт oscommerce ms22 с модификациями. В принципе он запускается, но не работает чекаут многошаговый, все время редиректит с checkout_payment на checkout_shipping И админка там тоже глюки
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Заказал аудит сайта, выявили ошибки. Нужно выполнить работы по оптимизации сайта
1. Закрыть в noindex вывод отзывов в левом сайдбаре на внутренних страницах. На главной оставить индексироваться.
2. Дубли страниц исправить
3. На страницах пагинации нужно в конце Title сделать вывод названия страниц
4. Очень криво выводятся URL разделов и категорий - исправить
5. Переписать на страницах Title (уникализировать)
6. На некоторых страницах отсутствует мета-тег Description. Нужно сделать (уникальным) для каждой страницы
7. Переписать текст на главной странице
Подробности обьясню при разговоре
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