Доработка сайта на Wordpress

$100
Веб-программированиеЗавершен9 заявок257 просмотров
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Здравствуйте, ТЗ предоставляю ниже, пишите у кого есть опыт подобной работы и сможет помочь.

WordPressДоработка сайта на WordPress
4 года назад
guest_1524056544188
Россия
6 лет в сервисе
Был
день назад
Выбранный исполнитель
volynfc
Андрей 
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 дня назад
4 года назад
$100
20 дней
Были некоторые задержки по срокам, но и задачи были специфические, требующие глубоких знаний WP+Woocommerce - самое главное что в итоге все было сделано по ТЗ и не брошено на полпути, с обратной связью в общем и целом тоже было все норм за исключением пары раз. Поэтому могу рекомендовать к сотрудничеству и сам его продолжу.
Хороший заказчик, были недопонимания в рабочем процессе, но успешно все решили, коммуникация на хорошем уровне, всегда на связи, оплата вовремя, рекомендую!
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