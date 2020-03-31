Доработка сайта на Wordpress

Были некоторые задержки по срокам, но и задачи были специфические, требующие глубоких знаний WP+Woocommerce - самое главное что в итоге все было сделано по ТЗ и не брошено на полпути, с обратной связью в общем и целом тоже было все норм за исключением пары раз. Поэтому могу рекомендовать к сотрудничеству и сам его продолжу.