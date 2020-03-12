Создание компонента Vue.JS

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок229 просмотров
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Создание компонента Vue.JS  Задание тут https://docs.google.com/document/d/1_OzZES0TmiXlNqUc-RSwzcxSXoCgjea7S6pcptKpHMo/edit?usp=sharing

4 года назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 часов назад
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