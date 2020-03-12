Здравствуйте, нужен опытный веб-программист на фрэймах, при ответе просьба указать на каких фрэймах Вы работаете, нужна разработка сайта по брони билетов с нуля, верстка готова, нужен программист с умеренным аппетитом, который оценит работу адекватно, а не на "может повезет".

При ответе опишите кратко о себе, какой опыт, что делали из сложного, чем детальное описание, чем выше возможность что Вас выберут исполнителем, спасибо!