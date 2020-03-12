Плагин WooCommerce

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок200 просмотров
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Добрый день!

Ищу человека, который смог бы сделать плагин woocomerce для учета полной стоимости в корзине и скидок, при добавлении

разных ингредиентов с помощью плагина Variation Swatches

Подробно напишу в личку - уже есть решение нужно только немного доработать. Также нужен плагин - похожие товары в корзине.

Работа долгосрочная, имеются еще другие проекты

WooCommerce
4 года назад
MIRREXX
Роман 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
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