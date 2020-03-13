Обновить скрипт интернет магазина до совместимости с версией php 5.4

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки532 просмотра
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Сейчас работает на PHP 5.2.17 - скрипт oscommerce ms22 с модификациями.

В принципе он запускается, но не работает чекаут многошаговый, все время редиректит с checkout_payment на checkout_shipping

И админка там тоже глюки

PHP
4 года назад
glz
47 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
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