Есть работающий сайт на joomla с доработанным компонентом календаря dpcalendar. Календарь в связке с базой пользователей используется для бронирования. Интерфейс на скринах. Нужно переписать весь функционал на react и python (можно использовать джанго). Также потребуется целый перечень ...
Обновить скрипт интернет магазина до совместимости с версией php 5.4
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сейчас работает на PHP 5.2.17 - скрипт oscommerce ms22 с модификациями.
В принципе он запускается, но не работает чекаут многошаговый, все время редиректит с checkout_payment на checkout_shipping
И админка там тоже глюки
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