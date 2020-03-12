Парсер

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки262 просмотра
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Необходимо разработать парсер с возможностью распознания Captcha.

# Требования

## Функциональные требования

Парсер должен:

1. Отравлять запрос на веб-сайт посредством протоколов http(s);

2. Получать запросы на распознание captcha и распознавать графические образы (текст, изображение), изображенные на captcha;

3. Получать, парсить и сохранять ответ от веб-сайта.

## Нефункциональные требования

1. Платформа для запуска: Ubuntu Server 18.04;

2. Язык разработки: C# (.NET Core 3.1) и/или Python (выше версии 3.7);

3. Парсер использует только OSS-based компоненты (использование компонентов, имеющих коммерческую лицензию или не имеющих исходных кодов в свободном доступе, согласовывается отдельно);

4. 95% перцентиль обработки запроса на 4xCPU 8GB RAM должен быть меньшей, чем 60 секунд.

4 года назад
bloxinroman
35 летУкраина
4 года в сервисе
Был
4 года назад