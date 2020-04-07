Починить страницу на вордперсе

$12
Веб-программированиеЗавершен8 заявок253 просмотра
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Имеется страница, реализованная на вордпрессе (https://wormdream.nahodkaspb.ru/).

В какой то момент пропало отображение части картинок.

Также в личном кабинете не работает возможность изменения страницы.

Необходимо починить страницу

4 года назад
guest_14949491165191
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Satirik89
Роман 
34 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
$10
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!