[Facebook API] Получить доступ к данным по динамическим объявлениям

Нужен скрипт, который можно применить в этом инструменте: https://developers.facebook.com/tools/explorer/

Работа скрипта заключается в том что бы выгрузить статистику (клики,показы и др. действия по динамическим объявлениям) - https://monosnap.com/file/rTQseOKK9Vn5XDeyBnwYLCmjmEM982 в независимости от выбранной цель кампании (трафик, лиды, установки приложений) - по каждому варианту отдельно (текст + картинка + кнопка + ссылка и т.д), а не общей информацией по динамическому объявлению.

Возможно, полезны будут функции: - fbGetMarketingStat, fbGetAdCreative, может у вас свой подход.