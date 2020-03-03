Фейсбук, блокирует переход по методике редиректа, подмена контента нужного эффекта не дала. Если есть опыт настройки передачи параметров из адресной строки пользователя на другой домен, то готов рассмотреть сотрудничество.
- Системное администрированиенет заявокЗакрыт4 года назад
Сами исходники: [list][*]http://mmorpg.leadgames.ru/landing20/[*]http://mmorpg.leadgames.ru/landing21/[/list] Тех задание: [list][*][i]Скопировать структуру на выходе хотелось бы видеть статичный html шаблон сайта[/i][*][i]Убрать код аналитики(метрики), убрать комментарии и всяческий мусор который перегружает код[/i][/list]Веб-программирование4 заявкиЗакрыт4 года назад
Задача перевести 20-50 предложений. Предлагайте свою стоимость и сроки выполнения.Переводы16 заявокЗакрыт4 года назад
Нужен скрипт, который можно применить в этом инструменте: [url=https://client.work-zilla.com/away?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.facebook.com%2Ftools%2Fexplorer%2F]https://developers.facebook.com/tools/explorer/ [/url]Работа скрипта заключается в том что бы выгрузить статистику (клики,показы и др. действия по динамическим объявлениям) - [url=https://client.work-zilla.com/away?url=https%3A%2F%2Fmonosnap.com%2Ffile%2FrTQseOKK9Vn5XDeyBnwYLCmjmEM982]https://monosnap.com/file/rTQseOKK9Vn5XDeyBnwYLCmjmEM982[/url] в независимости от выбранной цель кампании (трафик, лиды, установки ...Закрыт4 года назад
Прикладываю два документа, это общее ТЗ по проекту. Предлагайте свои цены.Закрыт4 года назад
Нужно сделать скрипт Clickjacking для фейсбука, который будет постить у юзера на странице от его имени нужный пост. как это должно работать: 1. Юзер попадает на страницу сайта html/php. 2. Js скрипт в фоновом режиме (если юзер авторизован ...Закрыт4 года назад
Влад приветствую! Мне нужно внедрить скрипты в работу. Взял аккаунт на leadcloak, там при создании рекламной кампании описаны методы внедрения скриптов в лендинги. Прикрепляю файл, вопрос - сколько сможете настроить методик из файла, время и что по ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад