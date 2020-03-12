Конструктор лендингов, необходим веб-разработчик, цена договорная

Создание сайта лендинг-конструктора (аналог Wix/Tilda/иное, но в скромных масштабов для лендингов), где покупателю необходимо заполнить минимальное количество данных, оплатить услугу, выбрать шаблон (+ картинки) и выбрать название домена второго уровня.

Все сайты клиентов должны располагаться на материнском домене (например, сайт по продаже авто будет называться petrosovavto.domen.ru), когда как domen.ru – домен конструктора сайта.

Описанный поэтапно процесс создания лендинга для клиента:

• Клиент переходит на главный сайт

• Клиент выбирает готовый шаблон, рассортированные по категориям из 10-15 категорий (по типам его бизнеса, например магазины, салон красоты, риэлторские услуги…), по 8-10 шаблонов в каждой. Количество шаблонов и категорий должно масштабироваться. Возможность загрузить свои фото в шаблон. (шаблоны могут быть взяты из любых крупных сайтов конструкторов, придумывать колесо заново не нужно).

• Клиент выбирает форму собственности (с возможностью закачать документы (рег удостоверение, патент, лицензия)

• Клиент выбирает один из предложенных доменов верхнего уровня (должно быть масштабируемо, т.е. – администратор сайта должен иметь право выбирать уровни домена)

• Клиент заполняет форму (обязательно (имя, фамилия, телефоны моб, городской), название компании или магазина, e-mail), данные будут использованы на выбранном шаблоне страницы

• На основании фамилии, имени, названия клиенту предлагается название его сайта на выбранном ранее домене. Он выбирает.

• Клиенту предлагается выбрать на карте адрес бизнеса (локация) и время работы, выходные дни

• После внесения данных – клиент видит, как будет выглядеть его страница

• Если он соглашается, переходит к договору, тоже соглашается, переходит к оплате

• Оплата либо наличными, либо онлайн (туркменский банк, это отдельный пункт, пока лишь в "мечтах")

• Если онлайн, то сразу создание и публикация страницы, если наличные, то заявка отправляется в офис.

Все данные должны быть масштабируемыми и легко переносимыми на другие хостинги.

Все данные хранятся у нас на хостинге, решение должно быть либо коробочным, либо самописным.

Самописное решение должно быть предоставлено со всеми исходниками, программист должен быть готов дополнять новый функционал за доп. платы. То есть – сотрудничество долгосрочное, программист будет привлекаться при необходимости.

Стоимость работы присылайте в виде комментариев, сейчас цена поставлена просто так.