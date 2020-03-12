Необходимо реализовать сбор данных с Фейсбук. Работать должен на моей стороне. Задачи: Сбор данных по кллючевым словам с ленты новостей ФБ, по ключам.Задача, отфильтровать найденные объявления пользователей, от объявлений групп, пабликов и т .п. И выдать ...
Конструктор лендингов, необходим веб-разработчик, цена договорная
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создание сайта лендинг-конструктора (аналог Wix/Tilda/иное, но в скромных масштабов для лендингов), где покупателю необходимо заполнить минимальное количество данных, оплатить услугу, выбрать шаблон (+ картинки) и выбрать название домена второго уровня.
Все сайты клиентов должны располагаться на материнском домене (например, сайт по продаже авто будет называться petrosovavto.domen.ru), когда как domen.ru – домен конструктора сайта.
Описанный поэтапно процесс создания лендинга для клиента:
• Клиент переходит на главный сайт
• Клиент выбирает готовый шаблон, рассортированные по категориям из 10-15 категорий (по типам его бизнеса, например магазины, салон красоты, риэлторские услуги…), по 8-10 шаблонов в каждой. Количество шаблонов и категорий должно масштабироваться. Возможность загрузить свои фото в шаблон. (шаблоны могут быть взяты из любых крупных сайтов конструкторов, придумывать колесо заново не нужно).
• Клиент выбирает форму собственности (с возможностью закачать документы (рег удостоверение, патент, лицензия)
• Клиент выбирает один из предложенных доменов верхнего уровня (должно быть масштабируемо, т.е. – администратор сайта должен иметь право выбирать уровни домена)
• Клиент заполняет форму (обязательно (имя, фамилия, телефоны моб, городской), название компании или магазина, e-mail), данные будут использованы на выбранном шаблоне страницы
• На основании фамилии, имени, названия клиенту предлагается название его сайта на выбранном ранее домене. Он выбирает.
• Клиенту предлагается выбрать на карте адрес бизнеса (локация) и время работы, выходные дни
• После внесения данных – клиент видит, как будет выглядеть его страница
• Если он соглашается, переходит к договору, тоже соглашается, переходит к оплате
• Оплата либо наличными, либо онлайн (туркменский банк, это отдельный пункт, пока лишь в "мечтах")
• Если онлайн, то сразу создание и публикация страницы, если наличные, то заявка отправляется в офис.
Все данные должны быть масштабируемыми и легко переносимыми на другие хостинги.
Все данные хранятся у нас на хостинге, решение должно быть либо коробочным, либо самописным.
Самописное решение должно быть предоставлено со всеми исходниками, программист должен быть готов дополнять новый функционал за доп. платы. То есть – сотрудничество долгосрочное, программист будет привлекаться при необходимости.
Стоимость работы присылайте в виде комментариев, сейчас цена поставлена просто так.
- Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
Здравствуйте. Нужно доработать сайт на вордпрессе. Нужно сделать меню, подпункты меню и по мелочи + чтобы хорошо отображалось на мобильнике. Подробное тз прилагаю. Цена - срок? Жду ваших заявок.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
Cайт: [url=https://remontpro.pro/]https://remontpro.pro/[/url] 1. Нужно найти страницу категории и добавить туда карточки шкафы отдельностоящие 2. Добавить карточку категории и ссылку в боковое меню [url=https://remontpro.pro/catalog/mebel/shkafy/shkafy-otdelnostoyaschie/]https://remontpro.pro/catalog/mebel/shkafy/shkafy-otdelnostoyaschie/[/url]Веб-программирование8 заявокЗакрыт4 года назад
На сайт знакомств нужно написать код для поиска партнёров в определённом радиусе. Сайт написан в PHP. Функцию нужно соединить с гугль. Функция должна спрашивать ме то положения, искать и по этому параметру искать в определённом ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
[b]Обязанности: [/b]Нужно написать REST API сервис для публикации постов в соц сети. В задачу входит как написание API, так и интеграция с соц сетями: - Вконтакте - Одноклассники - Facebook - Instagram - Telegram - Skype - YouTube [b]Требования:[/b] - .NET Core 3.1 - C# - PostgreSQL - ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт4 года назад
Доброго времени суток, дорогие исполнители! У меня есть созданный чат-бот на DialogFlow. Открытой интеграции с сайтом вконтакте нет. Нужно прописывать код ручками. Цена договорная. Оплата только после теста бота в сообществе вк. Благодарю за внимание. Жду Ваших откликов.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужен разработчик для проекта который написан на фреймверк Yii2, использованы след технологии - MySQL, веб-сервисы, REST, JSON, GIT, FireBase, Фреймверк Yii2, HTML5, CSS3, jQuery, Dom7, Framework7, Bootstrap 3. Проект находится на стадии развитие, делается лендинг и ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно перенести сайт [url=https://z-team161.ru/]z-team161.ru/[/url] на WP, добавить возможность размещения товаров (около 20 штук, чтобы при заказе уведомление мне на почту приходило), добавить раздел для размещения статей.Веб-программирование16 заявокЗакрыт4 года назад
Есть сайт на asp.net, нужно исправить некоторые программные вещи на сайте. В дальнейшем возможна потребность полной переработки сайта. Предложите своё почасовое предложение.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужен скрипт, который можно применить в этом инструменте: [url=https://client.work-zilla.com/away?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.facebook.com%2Ftools%2Fexplorer%2F]https://developers.facebook.com/tools/explorer/ [/url]Работа скрипта заключается в том что бы выгрузить статистику (клики,показы и др. действия по динамическим объявлениям) - [url=https://client.work-zilla.com/away?url=https%3A%2F%2Fmonosnap.com%2Ffile%2FrTQseOKK9Vn5XDeyBnwYLCmjmEM982]https://monosnap.com/file/rTQseOKK9Vn5XDeyBnwYLCmjmEM982[/url] в независимости от выбранной цель кампании (трафик, лиды, установки ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад