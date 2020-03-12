Мелкие правки на сайте php

Необходимо реализовать сбор данных с Фейсбук. Работать должен на моей стороне. Задачи: Сбор данных по кллючевым словам с ленты новостей ФБ, по ключам.Задача, отфильтровать найденные объявления пользователей, от объявлений групп, пабликов и т .п. И выдать ...
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1. Нужно найти страницу категории и добавить туда карточки шкафы отдельностоящие
2. Добавить карточку категории и ссылку в боковое меню
https://remontpro.pro/catalog/mebel/shkafy/shkafy-otdelnostoyaschie/
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