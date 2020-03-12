Мелкие правки на сайте php

1. Модуль проверки на уникальность можно через апи, с возможностью загрузки текстом от 100 до 15000 символов наподобии вот этих: https://content-watch.ru/text/ https://progaonline.com/antiplagiat 2. Модуль синонимайзер, думаю уже есть готовые решения с базой синонимов, или дам базу свою или ...