Починить сайт после переноса cms limb

добрый день! нужно починить поиск на сайте с cms limb возможно chmode не корректные или htaccess или что серьездней, нужно разобраться и устранить проблему с поиском ( не ищет точных совпадений), как и из админки перестали загружаться изображения к товару, то есть вываливает ошибку и изображение не отображается на сайте, просто дырка вместо изображения :-)